Sylvain Maynier nommé conseiller du directoire du Poitiers Basket 86

PRO B

Crédit photo : PB86

Après avoir dévoilé son nouveau directoire en juin suite à la démission de l'ancien président Louis Bordonneau, le Poitiers Basket 86 a tenu une conférence de presse ce jeudi. La nouvelle équipe du conseil d'administration a pris ses fonctions le 1er juillet et avait annoncé une conférence de presse le 9 juin.

Parmi les informations importantes, on apprend que l'ancien joueur Sylvain Maynier a été nommé conseillé du directoire pour appuyer les 4 nouveaux présidents (Dominique Poey, Philippe Lachaume, Eric Pinaud et Sébastien Guérin).

Sylvain Maynier est une légende du basket poitevin, à tel point que son maillot numéro 8 est retiré par le PB86.

"(C'est) Un ancien joueur de Poitiers, c'est très important pour nous de l'avoir à nos côtés, a commenté le co-président Dominique Poey. Philippe Lachaume est allé dans son sens : "Il vient nous apporter sa connaissance basket et son expérience du haut niveau".

Le nouveau projet du club "Poitiers Terre de basket" consiste à faire le lien entre le sport amateur, la formation et le sport professionnel. L'objectif annoncé par Sébastien Guérin, l'un des deux vice-présidents, est de renforcer les liens entre le CEP Poitiers et Stade Poitevin, mais aussi de se rapprocher du basket féminin, du 3x3 et de l'e-sport.