Terry Smith prolonge à Nantes jusqu'en 2023

Leader offensif du Nantes Hermine Basket lors des deux dernières saisons, Terry Smith (1,85 m, 35 ans) prolonge son bail dans la Cité des Ducs d'une saison. Il est désormais sous contrat avec le club jusqu'en 2023. Le club l'a offialisé par communiqué ce mercredi 7 juillet. Après une première saison réussie, avec 14,5 points à 35,9% à 3-points, le meneur/arrière au double passeport américain et arménien a amélioré sa production cette saison, en présentant des moyennes de 16,5 points à 41,1 à 3-points. Pour le coach de l'HBH, Jean-Baptiste Lecrosnier, cette signature est une ''excellente nouvelle".

"Le club vient de s’attacher les services d’un joueur majeur de la division et conforte nos ambitions. Terry est un excellent joueur de duels et de “pick and roll” et est capable de prendre des responsabilités sur les postes 1 et 2. Il sait également être efficace des deux côtés du terrain avec des qualités défensives qu’il a su mettre en application face à des adversaires directs confirmés. À 35 ans, il est toujours passionné par le basket et le jeu, il met tout en œuvre au quotidien pour rester au meilleur niveau. Sa rigueur, son hygiène de vie, son éthique du travail en font un grand professionnel que je suis fier de fréquenter au quotidien !"