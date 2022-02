Thabo Sefolosha partenaire d'entraînement de luxe d'Antibes

Sans club depuis 2020, Thabo Sefolosha avait pris sa retraite en 2021 en toute discrétion. Mais l'ancien joueur NBA, passé par le centre de formation de l'Elan Chalon où il a démarré sa carrière professionnelle, a renfilé les baskets. L'ailier s'entraîne avec les Antibes Sharks (Pro B) où il a retrouvé son ancien entraîneur personnel, Antoine Mantey, qui est le coach-adjoint de Daniel Goethals.

« Nous avons discuté avec lui et il est motivé pour se remettre en route au niveau du basket, a confié Daniel Goethals, technicien belge passé par le championnat suisse. Thabo est un joueur avec une très belle carte de visite, et cela sera intéressant pour notre équipe de le côtoyer à l’entraînement. C’est une bonne opportunité pour lui de se remettre en forme et de bénéficier d’une structure professionnelle, et c’est également une bonne opportunité pour nous de pouvoir profiter de son expérience. »

Âgé de 37 ans, le natif de Vevey ne serait pas contre un retour au jeu.

« Je voulais savoir où j’en étais physiquement, et cela a été possible grâce à Dan et Antoine. Cela me fait très plaisir d’être ici, et je remercie le club des Sharks d’Antibes pour leur accueil. »