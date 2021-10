Thibault Desseignet quitte Nantes pour Challans

Après trois saisons sous les couleurs nantaises en Pro B, Thibault Desseignet (1,79 m, 23 ans) va désormais avoir l'opportunité de franchir un cap en Vendée, à l’échelon inférieur. On savait que le double vainqueur de la Leaders Cup Pro B n’était plus dans les plans du staff nantais, et que les deux parties attendaient une opportunité. C’est maintenant chose faite avec l'appel de Challans.

Plus dans les plans de Jean-Baptiste Lecrosnier, aperçu sur les parquets pendant une seule minute cette saison (en Coupe de France mardi, face au Limoges CSP de son jeune frère Hugo pour le clin d'œil), l'ancien meneur de la JL Bourg tournait à 5,6 points à 33,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2 passes pour 5,2 d'évaluation en 18 minutes de moyenne la saison dernière.

« Je souhaite remercier l’ensemble du club, que ce soit le staff administratif, le staff médical, le staff sportif, les joueurs, les supporters et les bénévoles que j’ai pu fréquenter pendant ces quatre belles saisons », a-t-il déclaré sur le site officiel du NBH. « J’ai commencé par une année de découverte car je venais de quitter la JL Bourg qui était mon premier club. Ça a été une année marquante pour moi avec la disparition de Jermaine Marshall. C’est quelque chose dont je me rappellerais toute ma vie. La seconde saison a certes été marquée par l’arrivée du Covid mais aussi et surtout par un titre en Leaders Cup que l’on n’oubliera pas. J’avais déjà gagné la Leaders Cup avec la JL Bourg mais le refaire avec Nantes, c’était vraiment super pour le Club. Un premier titre dans l’histoire du Club et ça fait plaisir de faire partie de l’équipe qui a marqué l’histoire. L’année dernière a été un peu plus compliquée sportivement pour tout le monde mais j’ai vraiment passé de bons moments ici avec des hauts et bas qui font aussi partie du sport. Je suis très content de pouvoir dire que je suis passé par Nantes car c’est un très beau club et je veux remercier tout le monde et souhaiter bon courage au NBH pour la suite. J’espère que cette année sera bonne, que les objectifs seront atteints et je ne leur souhaite que du positif et des victoires parce que tous les ingrédients sont réunis pour réussir et franchir un nouveau cap. »