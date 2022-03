Thibault Gauthier nouveau manager général de l'ALM Évreux

PRO B

Crédit photo : ALM Evreux

L'ALM Évreux a annoncé la signature d'un nouveau manager général ce lundi. Il s'agit de Thibault Gauthier. Âgé de 35 ans, il a passé six ans à travailler à Bourg-en-Bresse pour le club de football de Bourg-Péronnas (entre National et Ligue 2), avant d'être Secrétaire Général à l’US Concarneau Football (actuel 3e du championnat de National) ces trois dernières années. Présenté à l'équipe et au staff, il rentrera officiellement en poste le 11 avril.