Thomas Cornely (Blois) : "On traverse une phase loin d’être évidente"

L'ADA Blois avait démarré la saison régulière avec 4 victoires en 4 matches. Mais depuis, l'équipe de Mickaël Hay a perdu 4 fois. Samedi soir, elle s'est inclinée 68-56 à domicile pour le retour à la compétition de Mbaye Ndiaye et la première de Jamar Abrams, l'ailier-fort qui remplace le leader de l'équipe Tyren Johnson. Au micro de La Nouvelle République après la rencontre, le meneur Thomas Cornely ne s'est pas caché :

« Le match a été hypercompliqué. On traverse une phase loin d’être évidente. Pourtant, tout le monde était motivé pour faire un bon match, surtout avec le retour de Mbaye (Ndiaye) et l’arrivée de Jamar (Abrams). On avait à cœur de montrer de belles choses et je peux comprendre la déception de notre public. On a du mal à positiver nos actions, avec en plus une adresse pas très bonne. Ça correspond à la période difficile que nous vivons. Dans ces moments-là, on commence à trop réfléchir, on ne prend les shoots en confiance comme d’habitude. En défense, c’est un peu pareil, on joue sur la retenue. On sait que la Pro B c’est chaud et nous avons eu à faire à une équipe de Nantes constante. On a une possibilité pour revenir à trois points. Mais ils nous punissent derrière. C’est dommage. Mais on ne va pas baisser la tête. La confiance arrive comme elle repart très vite. »