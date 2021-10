Thomas Cornely après la démonstration de Blois : "Un match abouti"

Samedi soir, l'ADA Blois s'est hissée à la première place de la Pro B. Comme Saint-Chamond et Tours, l'équipe de Mickaël Hay a signé sa troisième victoire en trois matches. Contre Quimper, une équipe sérieuse de Pro B ces dernières années, les Blésois l'ont emporté 80 à 61.

"Il faut vraiment féliciter les garçons ce (samedi) soir parce qu'ils ont été là quoi. On a vraiment fait un match abouti dans l'ensemble, extrêmemnt régulier. Peut-être les 5 premières minutes où on a manqué d'intensité par rapport à eux mais après les 35 dernières on est vraiment monté d'un cran, avec une constance, les rotations qui sont arrivées... [...] Offensivement, on a eu de la variation entre jeu intérieur et extérieur, on a perdu très, très peu de ballons - je crois qu'à la fin du troisième quart-temps on n'est qu'à 6 ballons perdus, on en perd un petit peu sur la fin. Il y a juste les lancers francs (6/13) si on veut être pointilleux. Il faut surfer dessus. C'est bien, après sûrement que Quimper n'était pas dans un grand soir mais nous on fait ce qu'on vous voulait faire, donc c'est super intéressant. Il faut donner un grand salut aux garçons."