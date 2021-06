Thomas Hieu-Courtois (Lille) pigiste de Yannis Morin à Strasbourg

Si Kris Richard et DeAndre Lansdowne sont blessés, ils sont censés pouvoir revenir à la compétition d'ici la fin de saison. Ce n'est pas le cas de Yannis Morin. Ainsi, la SIG Strasbourg a fait venir un intérieur pour le remplacer sur le dernier mois de compétition. Il s'agit de Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 25 ans), poste 4 évoluant au Lille Métropole Basket.

Avec le LMB, l'ancien Espoir du Paris-Levallois réalise sa meilleure saison en Pro B (10,2 points à 46% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds, 3 passes décisives, 2,3 balles perdues et 3,1 fautes provoquées pour 11,4 d'évaluation en 26 minutes) division dans laquelle il évolue depuis la fin de son cursus Espoirs. Celui qui est passé par Blois (de 2016 à 2018), Aix-Maurienne (en 2018-2019) et donc Lille (depuis 2019).

"Je tiens à remercier le club de Lille d’avoir facilité cette signature ainsi que Thomas qui nous rejoint avec beaucoup d’enthousiasme, a commenté le directeur sportif de la SIG Nicola Alberani. Nous pensons que c’est un joueur avec une perspective d’avenir et qui possède des caractéristiques qui peuvent permettre qu’il entre rapidement dans nos systèmes, malgré le peu de temps dont nous disposons pour nous entraîner. Je suis confiant sur le fait qu’il va nous aider"

Intérieur mobile, doté d'une bonne vision du jeu et d'un tir extérieur intéressant (29,1% à 3-points sur 3,4 tentatives par rencontre), il va pouvoir donner de précieux coups de main à la SIG qui aligne dans son secteur intérieur actuellement Ishmail Wainright, Léopold Cavalière, Ike Udanoh mais parfois aussi Essomé Miyem et le MVP du championnat Espoirs Clément Frisch, qui va cependant rejoindre l'équipe de France U19 pour la préparation de la Coupe du Monde.

"Je remercie Lille et le joueur pour leur réaction très rapide face à cette situation. Ce n’est jamais simple de rejoindre une équipe à quelques jours de la fin de la saison, mais son état d’esprit devrait lui permettre de vitre s’intégrer au groupe. L’équipe va faire de son mieux pour l’accueillir et pour qu’il se sente tout de suite à l’aise. Il va nous apporter la fraîcheur dont nous avons besoin. Sa signature est dans la lignée des joueurs intérieurs intelligents et bons passeurs que nous avons."