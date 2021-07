Thomas Hieu-Courtois de retour à Lille

Le Lille Métropole Basket poursuit la construction de son effectif pour la saison 2021/22. Alors que Louis Rucklin a récemment prolongé et que Jean-Victor Traoré devrait faire de même, Thomas Hieu-Courtois (2,02 m, 25 ans) rempile à son tour pour deux saisons, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux ce dimanche 4 juillet. Avant d'être libéré par le LMB pour disputer la fin de saison avec Strasbourg, Hieu-Courtois s'était révélé comme l'un des éléments clés de l'équipe nordiste cette saison, cumulant en 31 rencontres 10,2 points à 46% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 3 passes décisives pour 11,4 d'évaluation en 26 minutes. Son nouveau coach, Maxime Bézin, n'a pas manqué de souligner l'importance de sa prolongation dans le communiqué du club :

"C’est une vraie satisfaction de pouvoir garder un des joueurs majeurs de la saison dernière. Ça prouve que le projet qu’on cherche à mettre en place est viable et intéressant. D’un point de vue basket, le retour de Thomas est primordial, notamment dans sa capacité à évoluer sur 3 postes de jeu. On va disputer ce qu’on pourra j’espère appeler la saison post-covid et il pourrait encore y avoir des répercussions de la saison que nous venons de vivre, notamment sur le plan de l’intégrité physique des joueurs. Dans ce cadre, la polyvalence de Thomas pourrait prendre une importance encore plus grande. Sa dureté et son enthousiasme seront de vrais atouts, tout comme ses qualités de scoreur."