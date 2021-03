Thomas Prost et Poitiers se séparent

PRO B

Crédit photo : Jordan Bonneau

Via un communiqué laconique sur son site officiel, Poitiers a annoncé s'être séparé d'un commun accord de Thomas Prost (1,80 m, 24 ans). Le jeune meneur de jeu a pris part à 6 rencontres de championnat tournant à 4,2 points et 0,8 passe pour 2,3 d'évaluation en 12 minutes. Arrivé de Besançon (NM1) l'été dernier pour évoluer comme second meneur, Prost n'a pas brillé dans un collectif en difficulté depuis le début de saison. Pire, le poste 1 français n'est plus entré en jeu lors des 4 derniers matchs. Andy Thornton-Jones a fait venir Mathis Keita à sa place, le barrant définitivement de la rotation.

Le ménage continue en tout cas à Poitiers qui se sépare de son 3e joueur, après Christopher McKnight et Sade Aded Hussein.

Enfin, selon La Nouvelle République, Thomas Prost devrait rapidement rebondir en Nationale 1.

Dwayne Lautier-Ogunleye forfait à Fos

Le quotidien rajoute aussi que pour le périlleux déplacement de Poitiers (16e) à Fos-sur-Mer (3e), ce vendredi soir (19h), le club devra faire sans l'un de ses atouts offensifs, l'international britannique Dwayne Lautier-Ogunleye (10,2 points) .