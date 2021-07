Thomas Tshikaya à Aix-Maurienne

PRO B

Crédit photo : Angelo State University

Après une belle saison à GET Vosges, en Nationale 1, Thomas Tshikaya (1,97 m, 29 ans) débarque en Savoie, à Aix-Maurienne, en Pro B. L'ailier français a signé un contrat d'un an avec l'AMSB. C'est le club qui l'a annoncé sur son compte Facebook ce jeudi 8 juillet. Après cinq années à l'étranger, l'ancien Nancéien (2008 à 2010) avait décidé de revenir dans l'Hexagone cette saison. Ce fut une belle réussite, puisqu'il tournait à 12,5 points à 41,6% de réussite aux tirs, dont 34% à 3-points, et 6,7 rebonds avec Golbey Epinal Thaon Vosges, dans la poule B de Nationale 1.

C'est la première signature officielle des Savoyards, quinzièmes de Pro B à l'issue de la saison 2020-2021. Selon nos informations, le jeune meneur espoir de Strasbourg Lucas Beaufort pourrait suivre. Aix a déjà annoncé la prolongation de l'expérimenté David Ramseyer.