Tim Blue à la recherche d'un dernier défi

Après avoir annoncé son départ d'Antibes, l'intérieur Américain Tim Blue (2,05 m, 36 ans) ne prend pas pour autant sa retraite pour autant. Après 8 saisons sous les couleurs des Sharks, le Floridien est à la recherche d'un nouveau club.

Pour sa dernière saison à Antibes le natif de Palm Beach Garden tournait à 11,7 points à 47% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1,9 passe décisive pour 12,1 d'évaluation. Des chiffres en baisse par rapport à ce qu'il produisait auparavant, signe d'un déclin inévitable.

Dans le quotidien Nice Matin, l'intérieur aux célèbres dreadlocks a déclaré que sa carrière n'était pas terminée et qu'il se montre toujours compétitif :

Annoncé un temps du côté du Cannet pour finir sa carrière dans la région, le club et le joueur ont démenti catégoriquement les contacts.

"Je n'ai jamais parlé avec le club. C'est arrivé de nulle part. On ne sait pas qui a sorti cette rumeur. Je me suis demandé si mon agent avait parlé avec le club, mais non. Maintenant j'en rigole, mais sur le moment un peu moins..."