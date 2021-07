Tim Derksen débarque à Antibes

Antibes continue de recruter dans le championnat suisse, où Daniel Goethals coachait avant de rejoindre les Sharks. Cette fois, le club azuréen a engagé le poste 2-3 Tim Derksen (1,90 m, 27 ans). Joueur américain au passeport italien (et donc bosman), il a grandi à Tucson en Arizona avant de faire ses classes NCAA à l'université de San Francisco. Passé professionnel en 2016, il a d'abord joué en deuxième division espagnole avant de passer un an dans le championnat slovaque puis trois en Suisse. D'abord joueur de Fribourg de 2018 à 2020, ce gaucher était à Genève sur la saison écoulée, tournant à 16,5 points à 57,8% de réussite aux tirs (dont 50% à 3-points sur 2,3 tentatives par match), 5,2 rebonds et 3,6 passes décisives en 26 minutes. Il y a notamment remporté la Coupe de Suisse aux côtés de Roberto Kovac, qui a terminé la saison à Saint-Chamond en Pro B. La Pro B, une division que Derksen va découvrir à la rentrée.

« Je souhaitais recruter un ailier capable de créer et d’apporter, à côté des forces déjà en présence, de la percussion dans le scoring tout en continuant à augmenter le niveau d’expérience et surtout de lecture de jeu de mon groupe, a expliqué son futur entraîneur Daniel Goethals. Pour moi, le point fort de Tim Derksen c’est avant tout son QI basket et sa capacité à s’adapter à toutes les équipes dans lesquelles il joue et à les rendre meilleur (ce qu’il a fait partout où il est passé). Je voudrais également mettre en avant sa capacité à trouver les solutions pour être dangereux et surtout être efficace. Si je devais ressortir deux mots pour caractériser Tim, ce serait QI et efficacité. Au delà de ça, c’est ce que j’appelle un « floor leader », un joueur qui a du tempérament, du caractère, qui est un gros compétiteur et je pense que c’est l’une des dernières pièces sur notre échiquier qui peut être extrêmement intéressante. »