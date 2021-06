Timothé Vergiat signe à Blois, Lucas Hergott devrait le rejoindre

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

Tout récemment prolongé en tant que coach, Mickaël Hay et le staff de l'ADA Blois entament leur recrutement pour la saison 2021-2022. Après deux saisons à Souffelweyersheim, Timothé Vergiat (1,88 m, 23 ans) rejoint les rangs blésois pour la saison à venir, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. Davantage responsabilisé (31 titularisations) cette année, le poste 1/2 a réalisé sa meilleure saison professionnelle et compilait 11,2 points, 2,4 rebonds et 3,4 passes décisives en 27 minutes de jeu. Auteur de quelques cartons cette année, le natif de Roanne avait justement pris feu en inscrivant 26 unités à 8/14 à 3-points contre Blois, en mai dernier.

Passé par le Pôle France, Vergiat avait lancé sa carrière professionnelle à Hyères-Toulon dans l'élite lors de la saison 2016-2017. Après y avoir surtout brillé avec l'équipe Espoirs (15 points et 5 passes décisives de moyenne), il s'était aguerri les deux années suivantes en Nationale 1 avec Boulogne-Sur-Mer. En constante progression, le sniper roannais quitte donc l'Alsace au terme de deux saisons pour rejoindre l'une des formations les plus redoutables de Pro B depuis plusieurs années.

Lucas Hergott en ligne de mire

Selon nos informations, l'ADA Blois devrait également enregistrer l'arrivée de Lucas Hergott (2,00 m, 23 ans) dans les jours à venir. Écarté des parquets à la suite d'une rupture des ligaments croisés en tout début de saison avec Fos Provence, l'ailier formé à l'ASVEL devrait rester en Pro B et rebondir dans le Loir-et-Cher. Malgré l'arrêt précoce de la saison 2019-2020, Hergott était parvenu à se distinguer dans un effectif fosséen relevé, affichant 7,1 points, 2,6 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne pour 8,6 d'évaluation en 20 minutes. Un défi de taille pour le poste 3 qui rejoindra la troupe de Mickaël Hay après deux années à Saint-Chamond puis deux à Fos-Sur-Mer.