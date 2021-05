Touché par des soucis familiaux, Jhornan Zamora quitte l'ALM Évreux et rentre au Vénézuéla

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Double peine pour l'ALM Évreux vendredi dernier. En plus d'avoir été battu après prolongation par la lanterne rouge, Poitiers (88-90), le club a dû se résoudre à laisser partir son capitaine Jhornan Zamora (32 ans, 1,96 m) meurtri depuis des semaines en raison de graves problèmes familiaux. En plus d'avoir perdu un de ses frères et sa grand-mère du Covid-19, c'est un autre membre de sa famille qui serait entre la vie et la mort suite à un accident de la circulation, révèle La Dépêche. C'en est évidemment trop pour l'homme qui n'avait pas eu l'occasion de retourner chez lui en raison des frontières fermées auparavant.

Logiquement l'esprit ailleurs depuis la semaine dernière aussi bien à Aix/Maurienne (7 points à 2/9 aux tirs) que face au PB86 (3 points à 1/6 aux tirs), des statistiques qui sont très loin de son rendement lui qui tourne à 12,7 points, 5,2 rebonds et 4,7 passes décisives pour 14,3 d'évaluation en 31 minutes, l'international vénézuélien s'était réuni avec les dirigeants du club après le match face à Poitiers pour une dernière mise au point.

Le soir-même, la formation vénézuélienne de Trotamundos, basé à Valencia, officialisait la venue de l'ailier international, surnommé "le diamant". Un club qu'il connaît par coeur pour y avoir joué en début de carrière mais aussi pour y être revenu à plusieurs reprises par le passé pour effectuer des "travaux d'été" lors des playoffs (142 matchs au total).

Car oui le natif de Caracas est dans l'obligation de continuer de jouer, lui qui aide beaucoup financièrement sa famille.

Recruté par Fabrice Lefrançois à l'été 2019 en provenance de Orense (LEB Oro), après avoir disputé la Coupe du Monde en Chine avec le Vénézuéla, le numéro 2 de l'ALM Évreux a disputé 46 matchs de championnat pour une moyenne de 12 points à 43% aux tirs (dont 36% à 3-points), 4,5 rebonds et 4,2 passes pour 13,6 d'évaluation en 30 minutes. Doté d'un excellent état d'esprit, très apprécié de tout le monde, le capitaine quitte le club sur un accord à l'amiable.

Le sourire du capitaine Zamora manquera aux supporters de l'ALM Évreux (photo : Sabine De Leest)