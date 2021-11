Tours fait appel à Georgi Joseph

PRO B

Crédit photo : Philippe Gigon

Après avoir dépanné à Strasbourg où son "haut niveau de professionnalisme" et "sa capacité à apporter de la positivité à un groupe" ont marqué la SIG, Georgi Joseph hérite d'une nouvelle mission courte-durée. Le All-Star 2006 s'est engagé avec Tours, qui recherchait un pigiste médical pour son capitaine Amadou Sidibé, out pour au moins six semaines.

Modèle de dureté et d'engagement, compétiteur reconnu, leader de vestiaire, le Parisien va ainsi découvrir son douzième club français en carrière. S'il n'a disputé que deux rencontres officielles avec la SIG, il reste encore capable de rendre de fiers services, à l'image de la saison dernière au Portel où Éric Girard l'avait souvent cité en exemple (4,5 points à 52%, 5,1 rebonds et 2 passes décisives).

« C’est un joueur avec qui l’on a souvent été en contact », souligne Romain Régnard, directeur général du TMB, au micro de La Nouvelle République. « Il était déjà venu s’entraîner à Tours il y a quelques années. Il a toujours dit qu’il serait intéressé pour rejoindre le club, le jour où celui-ci retrouverait le monde professionnel. C’est un joueur référencé du championnat de France, dont on apprécie l’altruisme, mais surtout la dureté sous le panier. Un joueur d’expérience, pas tout à fait dans le profil d’Amadou (Sidibé), mais qui s’en rapproche tout de même. Il devrait avoir une belle complémentarité avec Tyran (De Lattibeaudière). »

Pas un novice en Pro B

S'il est beaucoup plus référencé à l'étage supérieur (348 apparitions), Georgi Joseph connait tout de même la Pro B. Ses trois saisons dans l'antichambre lui ont toutes apporté quelque chose, soit ses meilleurs chiffres en carrière (9,7 points à 49% et 7 rebonds en 2008/09 avec Aix-Maurienne), soit des trophées (champion de France 2010 avec l'Élan Béarnais, vainqueur de la Leaders Cup 2016 avec la JL Bourg). De son côté, le TMB se contentera sûrement d'une simple pige réussie...