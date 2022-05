Tous les scénarios possibles de la lutte pour le maintien en Pro B : cinq équipes en danger !

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Une saison se joue sur des détails. C'est souvent une phrase toute faite mais dans le cas de Tours, elle est particulièrement vraie. La saison du TMB pourrait même se jouer à un seul petit panier. Avec un panier-average défavorable d'un point par rapport à Lille (74-72, 86-89), l'équipe de Pierre Tavano pourrait payer au prix fort cette minuscule différence puisque c'est elle qui a le plus de chances d'accompagner Rouen en Nationale 1.

En effet, Tours est condamné à gagner pour espérer sauver sa peau. Tout autre résultat qu'une victoire contre Blois à domicile enverrait le TMB en Nationale 1. En revanche, un succès du promu ouvrirait la boîte de Pandoire avec de multiples scénarios possibles. On notera que Quimper, même en cas de défaite, ne craint absolument plus rien, malgré un bilan comptable équivalent à ceux de Saint-Vallier, Nantes et Denain. Voici toutes les possibilités résumées :

Si Tours perd

→ Tours relégué

Si Tours gagne et Lille perd

→ Lille serait seul 17e et donc relégué

En cas d'égalité à trois (deux possibilités)

→ Tours, Lille et Saint-Vallier : Saint-Vallier relégué

Lille : 2v-2d (+19) Tours : 2v-2d (+8) Saint-Vallier : 2v-2d (-27)

→ Tours, Lille et Nantes : Nantes relégué

Tours : 3v-1d Lille : 2v-2d Nantes : 1v-3d

En cas d'égalité à quatre (deux possibilités)

→ Tours, Lille, Quimper et Saint-Vallier : Tours relégué

Saint-Vallier : 4v-2d Quimper : 3v-3d Lille : 3v-3d Tours : 2v-4d

→ Tours, Lille, Quimper et Nantes : Nantes relégué

Quimper : 4v-2d Lille : 3v-3d Tours : 3v-3d Nantes : 2v-4d

En cas d'égalité à cinq (deux possibilités)

→ Tours, Lille, Quimper, Denain et Saint-Vallier : Denain relégué.

Saint-Vallier : 5v-3d Quimper : 4v-4d Lille : 4v-4d Tours : 3v-5d (+10) Denain : 3v-5d (-34)

→ Tours, Lille, Quimper, Denain et Nantes : Nantes relégué

Quimper : 5v-3d Denain : 4v-4d Lille : 4v-4d Tours : 4v-4d Nantes : 3v-5d



Vincent Pourchot et Tours sont ceux ayant le plus de probabilité de descendre

(photo : Lilian Bordron)

Le calendrier de la dernière journée :