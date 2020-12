TV : Trois matches en clair ce vendredi 18 et samedi 19 décembre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Trois rencontres de Ligue Nationale de Basket sont diffusées en clair à la télévision ce vendredi 18 décembre et samedi 19 décembre. Tout d'abord, ce vendredi à partir de 18h est diffusée sur Sport en France (et LNB TV) la rencontre entre Saint-Quentin et Rouen pour la 4e journée de Pro B. Ce samedi, à 18h30 sur L'Equipe, ce sera Limoges - Bourg-en-Bresse pour la 5e journée de Jeep ELITE puis Nanterre - Cholet (7e journée) sur Sport en France (et LNB TV). Toutes les autres rencontres seront retransmises sur LNB TV.