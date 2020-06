Tyler Laser pose ses valises à Denain

PRO B

Crédit photo : DR

À chaque jour, une nouvelle pièce du puzzle de la future équipe de Denain se dévoile. Aujourd'hui, le club nordiste vient d'annoncer la signature de Tyler Laser (1,85 m, 32 ans).

Sorti de l'Université d'Eastern Illinois (NCAA 1) en 2011 après un cursus complet de quatre années, Tyler Laser a sillonné l'Europe en faisant l'unanimité partout où il est passé. Le nouveau poste 1 de Denain a successivement évolué en Suède, à Chypre, en Bulgarie, en Pologne, en Roumanie, en Allemagne et à nouveau en Roumanie dernièrement. Sous les couleurs du SCM Craiova, en compagnie d'Omari Gudul (ex-Blois) et Monyea Pratt (ex-Charleville), Tyler Laser valait 14,3 points (dont 37% à 3-points), 3,1 rebonds et 3,3 passes en 32 minutes et 19 matchs.

Au delà de sa tête et de son physique de biker, le natif du Michigan possède un excellent état d'esprit, est un solide shooteur et bon organisateur. Sans compter qu'il va apporter tout son vécu à ce jeune groupe denaisien qui ne manque déjà pas de talent.

Effectif de Denain 2020/21 :