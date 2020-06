Tyran De Lattibeaudiere s'engage à Nancy

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Tyran De Lattibeaudiere (1,98 m, 29 ans) signe au SLUC Nancy en provenance du Denain Volaire. L'intérieur jamaïcain continue ainsi de gravir les échelons un à un dans sa carrière professionnelle.



Le joueur de 2,17 m d'envergure a joué deux saisons en troisième divison espagnole à Araberri puis Granada, une saison en première division suisse à Pully avant de venir en France en Nationale 1, à Tours. Pour sa première saison en France il tournait à 13,5 points, 7,2 rebonds et 1,5 passe pour 17,1 d'évaluation en 25 minutes en Nationale 1. En 2019/20 à Denain en Pro B, ce fort dunker affichait des statistiques de 14,8 points et 7,5 rebonds pour 16,6 d'évaluation pour sa découverte de l'antichambre de la Jeep ELITE.

C'est une belle prise pour le coach du SLUC Nancy, François Peronnet, qui affiche sa satisfaction.

"Avec le recrutement de Tyran, nous étions à la recherche d'un profil différent de Charles Nkaloulou. Nous attendons de Tyran qu'il apporte ses qualités d'engagement aussi bien offensivement que défensivement."

Après les prolongations de contrat du shooteur Ron Lewis, du pivot Bastien Vautier, du meneur Enzo Goudou-Sinha et la conservation de l'ailier Mérédis Houmounou ainsi que les signatures de l'intérieur Vincent Vent, de l'arrière Anthony Labanca, du poste 4 Charles Nkaloulou et donc la signature de Tyran De Lattibeaudiere, il ne manque plus qu'un seul joueur à Nancy pour clôturer son effectif pour la saison prochaine.