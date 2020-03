Tyren Johnson (Blois) : "Quelle que soit la décision de la LNB, je la respecterai"

Blois réalisait jusqu'à la suspension de la saison un exercice 2019/20 quasiment parfait. Alors qu'en 2017/18, la saison du titre de champion de Pro B, l'ADA avait dépassé Orléans sur la deuxième partie de saison pour ne plus être rattrapée, cette année, l'équipe de Mickaël Hay a dominé de la tête et des épaules depuis le début. Seulement, l'interruption liée à la pandémie mondiale de coronavirus a stoppé ce bel élan. Restés à Blois, les joueurs sont dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer. Le Texan Tyren Johnson en tête, lui qui était parti pour rafler un deuxième titre de MVP de la saison régulière. Bien installé à Blois, il n'a pas songé à traverser l'Atlantique.

"Je n'ai même jamais pensé à rentrer aux États-Unis, explique-t-il dans La Nouvelle République . J'ai choisi de rester en France parce que le monde entier est en train de paniquer. Blois est un endroit beaucoup plus calme, j'ai senti que c'était plus sûr de rester ici. Si j'habitais à Paris, cela aurait peut-être été différent, je serais peut-être parti. Mais Blois est désormais comme ma famille."

L'intérieur assure qu'il continue à s'entretenir sérieusement, en attendant que la saison reprenne. Ou soit arrêtée définitivement. Il espère quoi qu'il en soit pouvoir monter avec Blois.

"Ce serait décevant si la saison s'arrêtait là et qu'on ne monte pas une deuxième fois en trois ans. J'ai travaillé tellement dur pour prouver que j'avais le niveau de la Jeep élite et que Blois méritait d'évoluer à ce niveau que je serais déçu de devoir jouer une autre saison en Pro B. Néanmoins, je comprends que la santé du public est plus importante, donc quelle que soit la décision de la LNB, je la respecterai."