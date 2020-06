Tyren Johnson à l'ADA Blois en 2020/21 ? Le MVP hésite

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Champion de Pro B 2018 et MVP de la saison cette même saison, Tyren Johnson (2,02 m, 31 ans) avait prolongé à l'ADA Blois dans la foulée, malgré le refus de la montée de son club. Deux saisons plus tard, le poste 4/3 américain était parti pour refaire la même chose. Mais le coronavirus a mis une fin prématurée à la saison 2019/20 et l'ADA n'a pas pu finir le boulot et enfin monter en championnat. S'il reste profondément attaché au club, le Louisianais est logiquement tenté par la Jeep ELITE, à 31 ans. Dans La Nouvelle République, il ne cache pas son dilemme.

"J'adorerais rester, L'ADA est ma maison, mais mon but a toujours été de jouer au meilleur niveau français. En ce moment je pèse le pour et le contre : rester jouer en France ou partir à l'étranger. Après tout ce que j'ai fait ici, si une équipe de Jeep Élite ne m'offre pas un contrat sérieux, j'aurai peut-être à mettre mes talents à profit ailleurs. Mon but était de jouer en Jeep Élite avec l'ADA, c'est pour ça que j'étais revenu après la première fois que nous n'étions pas montés. Je voulais faire de l'ADA un club fort au plus haut niveau."

Hormis les six prolongations, les deux potentielles recrues (Mbaye Ndiaye et Mathis Dossou-Yovo), l'ADA Blois pourrait rapidement enregistrer la prolongation du meneur Thomas Cornely.