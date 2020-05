Tyren Johnson ne se voit pas ailleurs qu'à Blois en France

Auteur d’une grosse saison avec l’ADA Blois, que ce soit sur le plan collectif qu'individuel (18,4 points, 5,8 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d’évaluation en 30 minutes par match), Tyren Johnson (2,02 m, 31 ans) était parti pour rafler son deuxième titre de MVP et de la saison et enfin jouer en Jeep ELITE. De quoi attirer ses écuries de première division française. Pour autant, le poste 4 a d’ores et déjà déclaré sur son compte Twitter qu’il ne se voyait pas ailleurs qu'à Blois s'il continuait sa carrière en France :

Une belle preuve d’amour de la part de l’Américain, joueur de l'Abeille des Aydes depuis 2017. L'idéal serait pour lui de découvrir la Jeep ELITE la saison prochaine avec son club de coeur. Le destin du club est dans les mains des 36 clubs de la Ligue Nationale de Basket qui doivent voter sur les formules des futures saisons de Jeep ELITE et Pro B.

Been doing some thinking. It would make no sense for me to sign with another team in France. Unless the money is unbelievable. I mean not even close to what they could offer me. The only team I could play for in this country is Blois.