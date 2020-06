Tyren Johnson quitte l'ADA Blois pour le Mexique

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Lors de la conférence de presse de l'ADA Blois ce lundi, le directeur sportif Julien Monclar a annoncé que Tyren Johnson (2,02m, 31 ans) ne porterait plus les couleurs de l'ADA Blois la saison prochaine. L'Américain va s'envoler pour le Mexique et les Dorados de Chihuahua.

"Le meilleur joueur de l'histoire du club", selon Monclar

Paul Seignolle, président du club, et Julien Monclar n'ont pas tari d'éloges sur le joueur. Champion et MVP de Pro B en 2018, Johnson a encore haussé son niveau de jeu puisqu'il vient de réaliser sa meilleure saison en France, tournant à 18,4 points à 51% au tir (dont 42% à 3 points), 5,8 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d'évaluation en 30 minutes de moyenne, au sein du leader de la division au moment de l'interruption. Julien Monclar a expliqué que Blois perdait "le meilleur joueur de l'histoire du club". Paul Seignolle, très affecté et ému, a annoncé que l'idée de "retirer le numéro 2" de Tyren Johnson était dans les tuyaux.

Le choix de partir du poste 4 US, qui hésitait encore il y a peu et clamait son attachement au club, s'explique par un rapprochement familial car sa future équipe se trouve à 2h30 d'Edgard, son lieu de naissance en Louisiane, là où réside ses proches. Il souhaitait découvrir la Jeep Élite avec Blois mais le vote d'une saison blanche par l'AG de la LNB, sans montée ni descente, l'a privé de ce rêve.