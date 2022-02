Un Myles en chasse un autre à Denain : Divine arrive

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy

Son avenir était plus qu'incertain, ces derniers jours Selon nos informations, Myles Mack (1,78 m, 28 ans). a été coupé par Denain Voltaire. Mieux, il a déjà retrouvé un club, en l'occurence celui de Sopron en première divison hongroise.

Depuis sa mauvaise performance contre Évreux vendredi 28 janvier (3 d'évaluation), le meneur américain n'a pas foulé les parquets sur les deux derniers matchs, à Aix-Maurienne et à Quimper, hier soir. De quoi présager donc une séparation à l'amiable. Chose faite donc. Son manque de leadership faisait grandement défaut dans cette jeune équipe.

Vu à Roanne en 2019/2020

Alors pour rectifier ce problème, le club nordiste va miser sur Divine Myles (1,80 m, 25 ans), toujours selon nos informations. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est possible. L'Américain au passeport kosovar a porté le maillot de la Chorale de Roanne en 2019/2020. En 6 rencontres, le joueur originaire de l'Alabama avait tourné à 6,8 points à 41,7% aux tirs et 2,8 passes décisives en 20 minutes de jeu. La saison dernière, c'est dans son pays "d'adoption" qu'il a joué. À Prizren, le joueur s'est refait une santé, tournant à 22,7 points, 5,6 rebonds et 5,1 passes décisives en 36 minutes de jeu. Depuis, l'américano-kosovar était sans club. Il aura pour objectif de maintenir en Pro B, le club historique de Denain.