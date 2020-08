Un nouveau parquet pour La Trocardière

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

La Trocardière a eu le droit à un petit coup de lifting à l'inter-saison. Basée à Rezé, la résidence du Nantes Basket Hermine (NBH, Pro B) et du Nantes-Rezé Basket (NRB, LFB) s'est dotée d'un parquet flambant neuf.

La Trocardière pic.twitter.com/IyxabVLRdD — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) August 22, 2020

Les troupes de Jean-Baptiste Lecrosnier et d'Aurélie Bonnan ont d'ores et déjà retrouvé le chemin de l'entraînement. Mais seul le NBH a disputé (et remporté) un premier match amical, sur un panier de René Rougeau dans les dernières secondes.