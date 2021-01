Un nouvel arrière à Antibes : Byron Wesley rejoint les Sharks

Depuis le départ de Cleanthony Early, Antibes jouait sans joueur étranger. Mais ce lundi, le club a fait savoir qu'il y allait avoir du changement dans son équipe. Ce mardi, ils ont officialisé la signature de Byron Wesley (1,96 m, 28 ans).

Cet arrière étasunien est originaire de la Californie, où il a joué au lycée puis à l'Université (USC) avant de finir son cursus NCAA à Gonzaga en 2014-2015. Depuis, il a joué en G-League, Finlande, Pologne, Bulgarie, Israël et de nouveau en Finlande. Avec le KTP Basket, le club de la ville de Kotka, il tournait à 19,6 points à 53,1% de réussite aux tirs (31,6% à 3-points), 6,5 rebonds et 4 passes décisives en 31 minutes de moyenne sur 34 matches de Korisliiga, la première division nationale, en 2019-2020.

18 points en BCL contre Le Mans

S'il n'a jamais évolué en France, il a participé à la première saison de la Basketball Champion's League (BCL) avec Kataja Basket. En 2016-2017, il a ainsi joué 6 matches de BCL pour 15,2 points à 41,4% et 7 rebonds, dont un contre Le Mans (18 points à 8/17, 8 rebonds et 3 passes décisives en 38 minutes).

A Antibes, il va rejoindre un club dans la tourmente qui semble chercher une nouvelle dynamique en coulisses et a changé son coach en début de saison, l'assistant Anthony Stanford remplaçant Nikola Antic. Toutefois, l'équipe est parvenue à gagner 3 de ses 7 matches.

"Il va apporter une réelle plus-value à notre jeu offensif, prévient son nouveau coach Anthony Stanford. C’est un scoreur né. Son gabarit athlétique et sa polyvalence (il est capable d’évoluer sur les postes 1,2 et 3) seront des atouts supplémentaires au collectif déjà en place. Le fait qu’il ait connu plusieurs expériences européennes est aussi un point positif qui va permettre de faciliter son adaptation et son intégration."