Un Paris plein d'espoir, "come-back" victorieux pour Evreux

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Troisième victoire consécutive de Paris Basketball qui a sorti le grand jeu pour se défaire de Rouen et se rapprocher un peu plus des deux premières places synonymes de montée en Jeep Elite. Aux côtés de Ryan Boatright (16 points, 9 rebonds) et Juhan Bégarin (16 points, 4 interceptions, 3 passes décisives), les Parisiens ont notamment pu compter sur un Dustin Sleva exceptionnel d'adresse (31 points).

La première de Sheck Wes...

L'intérieur américain a été de tous les bons coups, en premier et en troisième quart-temps, pour signer un impeccable 7/7 de loin et distancer définitivement les Rouennais (78-62) finalement battus 103 à 89. La première apparition de Sheck Wes en Pro B (0 point, 1 ballon perdu) ne restera pas en revanche dans les annales.

A la lutte pour le maintien, Saint-Chamond a pour sa part manqué de maîtrise dans le final alors qu'ils menaient 74-67 en début de quatrième quart-temps. Mais les assauts répétés de la paire Tilghman-Paschal (18 et 19 points) ainsi que les missiles à 3 points de Dimitri Radnic et Jean-Philippe Dally ont eu raison du SCBVG, qui s'est incliné 84-85 après avoir manqué le tir de la gagne à la dernière seconde par l'intermédiaire de Marcus Relphorde.