Une demi-douzaine de Français draftés en 2022, dont Jayson Tchicamboud au 1er tour ?

PRO B

Crédit photo : FIBA

Sa Coupe du Monde U19 l'a encore hissé un cran au-dessus. Jayson Tchicamboud est désormais des plus suivi par les scouts NBA. Le nouveau meneur/arrière de Tours (Pro B) est même envisagé à la 18e place de la Draft NBA 2022 selon NBADraft.net. Quatre autres Français sont évoqués, mais cette fois en fin de deuxième tour : Ousmane Dieng (52e), Moussa Diabaté (55e), Ismaël Kamagaté (59e) et Matthieu Gauzin (60e). Rappelons qu'en 2022, les joueurs nés en 2000 évoluant à l'international, comme Yoan Makoundou, seront automatiquement éligibles.

Bien sûr, les prédictions un an à l'avance sont très peu fiables et NBADraft est loin d'être aussi référencé que DraftExpress - détenu par ESPN - mais ce "classement" illustre à quel point Jayson Tchicamboud a vu sa cote grimper ces derniers mois. Le Chalonnais va désormais devoir s'affirmer encore un peu plus en Pro B, une division respectée à l'étranger. Reste à savoir si Pierre Tavano va lui confier un rôle principal à l'arrière ou l'utiliser essentiellement pour ses qualités d'energizer aux côtés d'un combo-guard étranger.