Une performance historique de Samir Gbetkom envoie Vichy en demi-finale

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

« Je pouvais tenter n’importe quoi je pense que ça pouvait rentrer. » Tel est le constat dressé par Samir Gbetkom sur sa performance XXL. Propulsé dans le 5 majeur en l’absence de Dominez Burnett (le meilleur marqueur vichyssois), le meneur / arrière auvergnat a porté son équipe en attaque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Camerounais a tout simplement été intraitable. Il finit avec la bagatelle de 34 points dont 8/13 à 3-points pour 34 d’évaluation. C’est tout simplement la 2e meilleure performance au scoring en Playoffs depuis 2005. Tout de suite, ça vous plante le décor. « Il faut en profiter, sourit le poste 1 de 24 ans. Je savais que j’allais avoir des tirs ouverts et il fallait que je sois impactant. »

« Il a marqué pour deux »

Samir Gbetkom a même fait mieux encore : il a joué les pompiers de service pour éteindre Kendall Anthony, le meneur de poche saint-quentinois si étincelant depuis son arrivée en novembre (13,3 points de moyenne). « C’est une preuve qu’il a progressé en défense », valide Guillaume Vizade, son entraîneur. « Samir a marqué pour deux. La moitié des points qu’il met, c’est le talent et l’autre, c’est parce que l’équipe cherche à lui donner le ballon. »

LIRE AUSSI. L'instant émotion de Rodrigue Beaubois : "Quand j'étais encore en Guadeloupe à 17 ans, je n'y croyais plus"

Bien aidé par ses deux lieutenants dans la peinture que sont Serge Mourtala et Cédric Bah, l’ancien Nancéien a certainement passé un cap au crépuscule de sa 3e vraie saison professionnelle. « Il arrive à jouer sur différents rythmes alors qu’avant, c’était un joueur de relance. Il est capable de jouer sur des pick and roll et trouver de l’adresse à l’extérieur. Quand il est connecté comme ce soir, c’est vraiment intéressant. » Pour le « mener à une autre étape de sa carrière », il doit maintenant se montrer davantage régulier dans le tir. Mais sa partition a tout de même été vertigineuse.

À Saint-Quentin, « le mode playoffs n’a pas été activé »

En conférence de presse, les superlatifs n’ont pas fusé. Tout est resté mesuré. À tel point que l’on se demanderait presque si ce n’était pas qu’un simple match de saison régulière. Sur l’épopée de Vichy, mettons-y des mots. Un seul suffit : historique. Depuis 2007, jamais la JAVCM n’avait remporté le moindre match de playoffs alors se qualifier pour le dernier carré… D’autant qu’en face, c’était Saint-Quentin. Ni plus, ni moins que le 3e de la saison régulière, qui n’avait encore jamais perdu deux fois de suite en 2022 avant son passage à Pierre-Coulon.

Après un premier match à Pierre-Ratte « faible et loin de [ses] standards », dixit Julien Mahé, le SQBB a vécu une « soirée catastrophique ». Souvent ailleurs, parfois dépassés, les Saint-Quentinois étaient méconnaissables. Seul Neftali Difuidi a répondu aux attentes, avec 17 points, 5 rebonds, 4 interceptions et 19 d’évaluation. Les Nordistes ont même compté jusqu’à 19 points de retard (69-50, 33’). C’est dire l’étendue de la déception…

« Je n’ai pas d’explication à chaud à vous apporter sur ce qu’il s’est passé, après notre saison magnifique », indique le technicien picard. « Le mode playoffs n’a pas été activé. J’aurais aimé que les joueurs d’expérience soient davantage investis. On a été bouffé de partout, on les a laissés faire tout ce qu’ils voulaient. Ça nous servira de leçon. » Avant d’ajouter et de positiver : « Je veux que dans quelques semaines, on n’oublie pas ce qu’il s’est passé avant. Les joueurs resteront dans notre coeur. » Et Pierre-Coulon se souviendra longtemps de la prestation de Samir Gbetkom.

À Vichy,