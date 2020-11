Une perte déjà estimée à 23 millions d'euros pour les clubs de Jeep ELITE et Pro B

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le journal L'Equipe a eu accès à une note de l'Union des clubs professionnels (UCPB) calculant les pertes des clubs de Jeep ELITE et de Pro B en cas de limitation des jauges dans les salles jusqu'en mars 2021, pour cause de mesures de précaution contre le COVID-19.

Si le huis clos total est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020 et que les jauges sont ensuite limitées à 1 000 spectateurs par rencontre en janvier et février 2021 avant un retour à la normale (5 000 spectateurs maximum) de mars à juin, cela ferait perdre 17 millions d'euros à l'ensemble des 18 clubs de Jeep ELITE et 6,5 millions à la Pro B. Soit un déficit total de 23,5 millions d'euros.

Cette note, réalisée en compagnie de la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG), révèle par ailleurs que la perte moyenne d'un club de Jeep ELITE pour un match disputé à huis clos serait de 110 000 euros, et de 35 000 euros pour les clubs de Pro B.

Les clubs LNB espèrent maintenant pouvoir bénéficier d'aides gouvernementales pour faire face à cette crise économique consécutive à la crise sanitaire, toujours plus forte.