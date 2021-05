Vaincu face à Evreux, Blois perd déjà sa place de leader !

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Fos-sur-Mer, Nancy et Saint-Quentin l'ayant emporté la veille, la pression était sur le leader Blois qui est tombé sur un os au Jeu de Paume face à une formation d'Evreux encore impressionnante. Après avoir compté 11 points d'avance en première mi-temps (28-39), les hommes de Neno Asceric ont dû répondre du « come-back » de l'ADA, emmenée par la paire Monclar-Johnson (19 et 16 points) au retour des vestiaires et qui a repris l'avantage en toute fin de troisième quart-temps sur un panier de Thomas Cornély (63-61).

Evreux costaud jusqu'au bout

A son tour sous pression, Evreux n'a pas craqué, à l'image de Fabien Paschal, auteur d'un 3 points, deux lancers et un panier près du cercle, et Dimitri Radnic, précieux notamment après une interception bonifiée par deux points de plus en contre-attaque (67-74). Après les deux paniers de Dylan Affo Mama, Austin Tilghman a conduit son équipe jusqu'à la victoire sur le score de 91 à 84.

Blois passe de la première à la quatrième place tandis qu'Evreux pointe à une jolie 7e place, à trois défaites du podium.