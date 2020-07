Vestiaire Du Sport, un équipementier français pour le Poitiers Basket 86

PRO B

Crédit photo : PB86

Après avoir dévoilé son tout nouveau directoire et sa nouvelle équipe, le Poitiers Basket 86 annonce avoir également changé d'équipementier. Fini la marque italienne Macron, le club de Pro B s'est engagé avec Vestiaire Du Sport, une marque française née en 2017 et issue de la société Cambé Sport.

Le club du Poitou, par le biais de son nouveau partenaire, proposera une gamme 100% personnalisée aux couleurs du club (bleu et blanc) avec un objectif commun : "Mettre en lumière l'identité du club de Poitiers, à travers l'ensemble de la collection." Vestiaire Du Sport équipera à la fois le staff, les joueurs et le centre de formation à la rentrée 2020/21 et la nouvelle collection sera bientôt présentée.