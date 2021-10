Vichy : Charles Henri-Bronchard victime d'une rupture du ligament antérieur du genou

C'est un énorme coup dur pour Vichy et Charles Henri-Bronchard (2,00 m, 38 ans). Le capitaine emblématique de la JAV a annoncé souffrir d'une rupture du ligament antérieur du genou droit. Une blessure qui va l'éloigner pour au moins quelques mois des parquets, alors que la saison de Pro B ne fait juste que commencer. Après avoir perdu Jordan Aboudou en fin de saison passée pour une blessure similaire, la formation auvergnate perd un deuxième joueur intérieur important. Guillaume Vizade et son staff vont sans doute se mettre en quête d'un intérieur pour combler son absence.

Le cœur lourd on m'a annoncé la rupture du ligament antérieur de mon genou droit

Une grosse épreuve pour moi.

tous les gens qui gravitent dans le basket connaissent mon amour de la discipline et sa pratique.

Je vais tout faire pour revenir in sha Allah .lets go @javcm_basket pic.twitter.com/qyinjUlICh