Vichy : Les arrivées de Cédric Bah et Thomas Ville officialisées, Mamadou Guissé passe pro

PRO B

La Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole (JAVCM) a enchaîné les annonces ces dernières 24 heures. Trois joueurs se sont engagés pour la JAVCM.

Après une première saison complète dans le groupe professionnel, Mamadou Guissé (1,97 m, 19 ans) a signé son premier contrat professionnel avec la Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole, en Pro B, comme prévu. Le club auvergnat l'a officialisé ce jeudi 8 juillet. Intégré à la rotation de Guillaume Vizade, cet arrière athlétique et mobile a rendu une production statistique de 4,5 points à 36,7% et 2,4 rebonds en 16 minutes de temps de jeu. A deux reprises, il a dépassé la barre des 10 points : face à Evreux et Saint-Quentin (11 points).

[Effectif 21/22]



La JAV CM est heureuse de vous annoncer le passage en professionnel de Mamadou Guissé !



Arrivé au centre de formation de la JAV CM en 2018, il a su gagner la confiance de @GuillaumeVIZADE ! #JAV #retourauxsources #basketball #effectif #vichy pic.twitter.com/Dzd44GwIGE — JAV CM_officiel (@javcm_basket) July 8, 2021

Né à Anvers, en Belgique, il a débarqué dans le Massif Central en U18. Deuxième meilleur marqueur du championnat de France, il a intégré le centre de formation de la JAVCM en 2018.

Vichy-Clermont a également officialisé l'arrivée de l'ancien intérieur de Blois, Cédric Bah (1,98 m, 27 ans), confirmant ainsi la nouvelle. Un club dans lequel il a déjà évolué un an, de 2016 à 2017.

Enfin, le club auvergnat a également officialisé la signature de Thomas Ville (1,88 m, 26 ans), évoquée dans nos colonnes ce mercredi. Il va changer d'air, après dix belles saisons du côté de la Chorale de Roanne.

"À seulement 26 ans, Thomas est doté d’une large expérience du niveau professionnel (7 ans) et viendra apporter son leadership, ses prédispositions de vitesse, d’explosivité, mais aussi sa créativité, explique son futur entraîneur Guillaume Vizade. En quête d’un rôle plus important qu’au sein d’un effectif de Jeep Elite, Thomas vient aussi pour démontrer qu’il peut devenir un top player de Pro B des deux côtés du terrain."

Ces trois joueurs rejoignent Charles Henri-Bronchard au sein de l'effectif 2021-2022.