Vichy-Clermont : Guillaume Vizade prolonge deux ans, Jonathan Nebout vers le SLUC Nancy

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Aux portes des finales de Playoffs de Pro B, la JA Vichy-Clermont a fêté ses héros à Pierre-Coulon. Dixième budget de la division (1,9 M), la formation de l’Allier a été l’une des belles surprises de la saison. Et son duo Guillaume Vizade – Jonathan Nebout n’est pas étranger dans la saison historique de la JAVCM, qui n’avait remporté le moindre match de Playoffs depuis 2007.

Plus de 51 % de victoires pour le duo à la tête de la JAVCM

Le duo Vizade – Nebout, c’est une complémentarité, des valeurs communes et ce sont surtout 103 victoires en 201 rencontres toutes compétitions confondues. Soit plus de 51 % de succès en cinq saisons ensemble. L’un est né à Clermont, l’autre à Vichy et tous les deux ont su pérenniser le club en LNB, malgré des moyens limités.

Entraîneur de Vichy-Clermont depuis la fin de saison 2016-2017 en remplacement de Stéphane Dao, Guillaume Vizade a prolongé son bail jusqu’en juin 2024. L’annonce a été faite aux supporters et partenaires, ce lundi après-midi, rapporte la Montagne. « Je suis très heureux et honoré de la confiance des dirigeants pour poursuivre le projet JAVCM », explique-t-il. « Après une année particulièrement réussie où nous avons su déjouer de nombreux pronostics, nous aurons à cœur de conserver notre ADN : intensité, ténacité et esprit d’équipe. » Son coach prolongé, la JAVCM pourra compter sur Cédric Bah, Mamadou Guisse, Thomas Ville et Axel Dossou, tous les quatre sous contrat la saison prochaine. Noah Penda, pensionnaire de l'INSEP, devrait également être de la partie.

Vizade - Nebout : « Des liens forts, une confiance réciproque »

De son côté, Jonathan Nebout a souhaité explorer de nouveaux horizons. Selon nos informations, le technicien de 29 ans, présent au club depuis 10 saisons, découvrira la Betclic ÉLITE avec le SLUC Nancy. Responsabilisé par Sylvain Lautié, il fera équipe avec Maxime Zianveni, de retour en Lorraine après six ans. « Nous avons pu tisser des liens forts et une confiance réciproque basée sur le respect et l’engagement », indique Guillaume Vizade. « Il a progressé et il était très déterminé. Jonathan a été très précieux dans notre réussite cette saison. » Avant d’ajouter : « Je lui souhaite le plus grand plaisir à découvrir un autre environnement et nul doute que tout le monde sera hautement satisfait de son travail et de ses qualités humaines. »

Il faut dire que Pierre-Coulon n’avait plus de secret pour Jonathan Nebout et Jonathan Nebout n'avait plus de secret pour Pierre-Coulon. Peut-être rentré dans un certain confort, il connaissait tout le monde : des bénévoles aux plus fidèles supporters. Licencié à la JAV dès son plus jeune âge, il a même fait équipe, dès l’âge de 6 ans jusqu’en cadets, avec Alexis Pradon… l’actuel préparateur physique du club. Avant d’intégrer le staff vichyssois, les deux compères ont fait partie du kop, lorsque le club était encore en Pro A. Et ont même disputé une finale régionale de benjamin contre un certain Axel Toupane. Maintenant, Alexis Pradon continuera son chemin et Jonathan Nebout fera ses armes en Lorraine. À quelques encablures de l’Allier. Jamais loin de la source...