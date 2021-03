Vichy/Clermont : James Batemon blessé plusieurs semaines

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Nouveau coup dur pour Vichy/Clermont. Après l'indisponibilité de l'ailier international suèdois Johan Lofberg (genou) jusqu'à la fin de la saison, et remplacé par Daniel Utomi, l'équipe de Guillaume Vizade va devoir se passer des services de son meneur américain et meilleur marqueur de l'équipe James Batemon (1,85 m, 23 ans), annonce le quotidien La Montagne.

Touché au ligament du genou en toute fin de partie à Rouen, la semaine dernière, le sixième meilleur marqueur de Pro B (17,2 points) va être remplacé. Une décision logique au vue du calendrier dantesque. Et avec sans doute l'idée de recruter un meneur déjà opérationnel, prêt physiquement et peut être déjà en Europe. Compte tenu des frontières qui ne sont pas toutes ouvertes en dehors du Vieux Continent, et aussi pour éviter des problèmes de visa. Affaire à suivre en tout cas.

Depuis le début de saison, James Batemon, qui vit sa 2e saison professionnelle, tourne à 17,2 points, 2,8 rebonds, 4,3 passes et 1,7 interception pour 17,2 d'évaluation en 29 minutes.