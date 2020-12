Vichy-Clermont assure à Antibes

PRO B

Vichy-Clermont a retenu la leçon de son dernier match perdu dans les toutes dernières secondes face à Nantes (81-83). Sur le parquet d'Antibes cette fois, les hommes de Guillaume Vizade ont compté jusqu'à 15 longueurs d'avance en début de troisième quart-temps suite aux deux paniers de Jordan Aboudou près du cercle et au 3 points de Thomas Céci-Diop (45-60).

14 lancers ratés pour Antibes...

En grande difficulté au lancer-franc (18/32) et pas aidés par le soliste Cleanthony Early peu inspiré (14 points à 3/13 au tir, 7 ballons perdus), Les Sharks ont quand même réussi à refaire surface, en revenant d'abord à -3 après un bon passage de la paire N'Dir Amsellem (68-71) puis en passant devant en début de quatrième quart-temps suite à un 9-2 alimenté par Cleanthony Early à 3 points, Shawn Tanner et Gédéon Pitard pour aligner deux paniers de suite (82-79).

Mais le final a été « Sang et Or », à l'image du 3 points de Johan Lofberg, MVP du match et également auteur d'un autre panier important après un rebond offensif pour faire repasser son équipe à 82-86. James Batemon s'est alors chargé de conclure en inscrivant trois lancers et surtout le 3 points du match, pour valider le succès de la JAVM sur le score de 92 à 86.

Les stats di match