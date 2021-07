Vichy/Clermont change de couleur et retrouve Vichy à 100%, avant de redevenir la JAV en 2023

PRO B

Avant de disparaître, Vichy/Clermont change son identité. Selon des informations de la Montagne, la JAVCM va changer de logo et de couleurs à partir de la saison 2021-2022. L'annonce a été rendue officielle par le président du club, Yann le Diouris, lors d'une soirée organisée le 30 juin en présence des partenaires. Six ans après la création du club auvergnat, les dirigeants ont décidé de troquer les maillots jaune et rouge, symbole de la fusion des deux villes, pour les couleurs bleu et blanc. Ces dernières ont été portées par les joueurs de la JAV jusqu'en 1977. La preuve du recentrage vichyssois d'un projet qui va s'éteindre en 2023. Pour l'entraîneur Guillaume Vizade, en poste depuis 2016, ce changement est une aubaine.

« C'est un peu plus dans l'air du temps, des couleurs peut-être plus faciles à porter pour les joueurs. Sur le plan sportif, c'est un signal important. Le signe d'un nouveau départ. »

Car la fusion entre la Jeanne d'Arc Vichy et le Stade Clermontois n'a jamais opéré sur le plan sportif. Seule une participation aux playoffs a éclairci le ciel auvergnat en six ans d'existence. En 2017, le meneur Dustin Ware avait permis à la JAVCM de se sauver de la relégation en N1 lors de l'ultime journée face à Blois, grâce à un 3-points à six secondes du buzzer. Outre l'aspect performance, la nouvelle entité n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme des fans, comme l'explique le vice-président chargé des sports de Vichy communauté, Jean-Sébastien Laloy.

« Le public vichyssois a eu le sentiment de perdre un peu de son identité et le public clermontois n'a pas vraiment adopté le nouveau club. »

Reste à évaluer l'engagement de la mairie de Clermont, jusqu'à la scission définitive en 2023. Sur le volet logistique, la ville n'accueillera plus aucun match de la JAVCM la saison prochaine. La participation financière de la municipalité reste un gros point d'interrogation. La montée du Clermont Foot en Ligue 1 va grever les finances de la collectivité, qui devrait privilégier les terrains pelousés aux parquets. Malgré ce contexte pesant, le président Yann Le Diouris se veut optimiste.