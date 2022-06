Vichy-Clermont dispose facilement de Blois et décroche un match 3

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Battu à l'aller, Vichy-Clermont n'avait pas d'autre choix que de l'emporter ce mercredi soir à Pierre-Coulon pour continuer de rêver de finale d'accession en Betclic ÉLITE. C'est désormais acté. Les hommes de Guillaume Vizade et Jonathan Nebout se sont imposés sans trembler face à Blois (77-47).

LIRE AUSSI. Le dynamiteur, le MVP, le grincheux.. Les champions de France Pro B avec le SLUC Nancy présentés par Mérédis Houmounou

Face à Vichy, les Blésois n'ont jamais réussi à se montrer dans ce match. Dans le premier quart-temps, les hommes de Mickaël Hay ont été tout simplement transparents, voir même fantomatiques. Sans aucune réussite au shoot, ni intensité, Blois a subi les assaut des Auvergnats sous l'impulsion de Samir Gbetkom (20 points), strastosphérique derrière l'arc avec un énorme 6/7 à 3-points. De son côté, Blois, n'a inscrit que 14 petits points dans la première période et accusait un retard de dix-neuf points à la pause (33-14).

Tyren Johnson et Thomas Cornely sont passés au travers

Au retour des vestiaires, Blois s'est repris et a enfin retrouvé le chemin du cercle et est même revenus à -6 (41-35, 26e) mais Vichy ne lâchait pas et continuait sur sa lancée et se remettait la tête à l'endroit pour garder quinze points d'avance à l'entame d'un dernier acte. Les Blésois sont retombés dans leurs travers du début de match en n'inscrivant que 7 petits points dans la période permettant à Vichy-Clermont de continuer de dérouler pour finalement largement s'imposer (77-47). Il faut dire aussi que les deux leaders que sont Tyren Johnson et Thomas Cornely, ont totalement manqué leur match et sont restés bloqués à 6 et 5 points chacun. Trop peu. Et que dire de la bataille du rebond où là encore, Blois s'est fait littéralement dominer dans la peinture (30 rebonds à 14 à la mi-temps puis 42 rebonds à 34 à l'issue de la rencontre).

Un match à oublier pour Blois qui devra se remobiliser d'ici samedi pour jouer la belle dans sa salle du Jeu de Paume pour espérer décrocher une victoire et se hisser en finale des playoffs d'accession de Pro B.

Cliquez ici pour accèder aux statistiques de la rencontre