Vichy-Clermont en force à Souffel'

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme face à Nantes mardi, Souffel’ démarre la rencontre avec une belle réussite. Après deux minutes, chaque titulaire souffelois a déjà ouvert son compteur points et l’avance est déjà de neuf unités (11-2, 2'). Cette entame pousse Guillaume Vizade, l'entraîneur de Vichy-Clermont, à poser un premier temps-mort. Le panier d’Aboudou après celui-ci ne change rien, et Souffel’ enchaîne un 8-0, avec le désormais, et habituel, primé de Sylvain Sautier (19-4, 5'). L’entrée en jeu de Charles-Henri Bronchard va légèrement redistribuer les cartes. Avec sept points dans la période, il maintient son équipe à flot (21-14) mais l’adresse alsacienne est toujours au rendez-vous, et ce dans tous les secteurs du jeu (34-19, 10').

Vichy-Clermont démarre mieux le deuxième quart-temps (34-24) mais le 5-0 d’entrée est rapidement effacé des tablettes par Souffel’ (39-24, 12'). Kentan Facey est sanctionné de sa troisième faute après 13 minutes et retrouve le banc, obligeant Stéphane Eberlin à revoir ses plans. En quatre minutes, Vichy-Clermont en profite et refait une grande partie de son retard (43-39, 16'). Un avertissement sans frais pour le BCS qui se reprend avant la pause et compte neuf points d’avance à la mi-temps (56-45, 20').

Une deuxième mi-temps mieux matrisé pour Vichy-Clermont

De retour des vestiaires, les joueurs de Vichy-Clermont affichent un visage plus déterminé. Une défense agressive et efficace les ramène dans le match (58-54, 24'). Après quatre échecs derrière l’arc, Jordan Aboudou trouve enfin la faille et plus qu’un point ne sépare les deux formations (58-57). Le compteur souffelois reste bloqué à deux unités pendant sept longues minutes, avant un panier de Sylla (61-62). La dynamique est clairement en faveur de la JAVCM qui s’installe enfin dans la rencontre, derrière le duo Denave – Aboudou (65-69, 30').

Kentan Facey est le Souffelois le plus en vue durant les premières minutes du quatrième quart-temps (70-69, 32'). Pourtant, avec trois actions consécutives à 3-points, les visiteurs se remettent en bonne posture (71-77, puis 73-81, 35'). Les fautes s’accumulent pour le BCS, offrant de nombreuses possibilités à la JAVCM qui gère efficacement les dernières minutes et s’impose, 98 à 89.

