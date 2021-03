Vichy-Clermont engage le meneur James Washington

James Batemon blessé, la Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole cherchait un meneur durant l'arrêt de son joueur, pour le moment jusqu'au 26 avril. Elle l'a trouvé en Pologne. Il s'agit de l'Etasunien James Washington (1,82 m, 33 ans) qui jouait au BC Anwil Włocławek jusqu'ici cette saison. Entre le championnat polonais et la FIBA Europe Cup (huitième de finaliste), il a pris part à 31 rencontres pour 11,9 points à 44,9% de réussite aux tirs (dont 36% à 3-points), 2,7 rebonds et 6,7 passes décisives en 31 minutes.

13 matches à Roanne en 2015-2016

Auparavant, le natif de Saint-Louis (Missouri) a joué en Allemagne, Suède (à trois reprises), Belgique, Ligue adriatique (par deux fois), en France avec une pige à Roanne en Pro B en 2015-2016 (8,8 points à 38,6%, 2,5 rebonds et 4,6 passes décisives en 26 minutes), en Pologne, déjà au BC Anwil Włocławek, Roumanie et enfin en Pologne pour la deuxième fois.

"Auteur de 30 matches cette saison en Pologne et dernièrement d’un huitième de finale de FIBA Europe Cup, James est particulièrement en rythme, explique l'entraîneur Guillaume Vizade. Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter un joueur expérimenté pour palier à l’absence de James Batemon. Capable d’alterner entre le rôle d’organisateur passeur et la casquette de créateur finisseur, la polyvalence de James devrait permettre de le rendre rapidement opérationnel et efficace au sein de notre jeu collectif."