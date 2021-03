Vichy-Clermont l'emporte sur le fil à Gries-Oberhoffen

PRO B

Grosse fin de match sur le parquet de la Forest Arena ce mardi soir où le BCGO a bien failli réussir le hold-up de la saison. Longtemps menés, les locaux n'ont jamais abandonné et auraient bien pu être récompensés de leurs efforts si Thomas Céci-Diop n'avait pas refroidi les Alsaciens à 1,5 seconde de la fin en inscrivant ses deux lancers.

Vichy-Clermont a été le premier à frapper, passant un 16-0 dans le deuxième quart-temps avec un David Denave déjà en forme (23 points, 6 passes décisives) pour mener 39-24. Gries-Oberhoffen s'est alors repris par deux séries de trois paniers à 3 points, avant et après la mi-temps pour revenir à 55-57 avec Théo Rey, Brandon Edwards, Filip Adamovic Maj Kovacevic et Louis Cassier pour jouer les snipers.

Le dernier mot pour Thomas Céci-Diop

S'en est suivi un combat intense dans lequel Vichy-Clermont n'a pas lâché prise, s'en remettant à Daniel Utomi, David Denave ou la paire Bronchard-Koné pour préserver au score et compter jusqu'à 9 longueurs d'avance à un peu plus de cinq minutes de la fin, moment où tout a failli basculer (80-89).

Le BCGO a en effet eu un gros temps fort, enchaînant un 16-4 marqué par le 2+1 de Kevin Dinal et le show Hugo Robineau, auteur de trois paniers près du cercle pour ramener les siens à deux petits points (91-93). Suite à une faute technique de Jordan Aboudou et une séquence à cinq points entre les trois lancers de Filip Adamovic et le nouveau lay-up d'Hugo Robineau (18 points), Gries-Oberhoffen a alors pris la tête (96-93).

Vichy-Clermont a réussi à sauver la sienne dans la dernière minute, par l'intermédiaire de James Washington (12 points) puis Thomas Céci-Diop (13 points, 5 passes décisives) au lancer-franc, ce dernier inscrivant ses deux tentatives à moins de deux secondes de la fin pour offrir un court mais précieux avantage à la JAVCM, qui l'a ainsi emporté d'un cheveu (96-97), et se repositionne à hauteur de la cinquième place.

