Vichy-Clermont s'intéresse de près à James Batemon

À la recherche d'un meneur afin de peaufiner son effectif 2020/21, la Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole aurait fait de James Batemon (1,85m, 23 ans) une priorité, selon Emiliano Carchia de Sportando. Capable de se décaler sur le poste d'arrière, il débarquerait avec le plein de confiance en soit après une très bonne année rookie.

French Pro B team Vichy-Clermont is showing interest in James Batemon, a source told @Sportando.

Batemon averaged 17.3ppg, 3.9rpg and 3.4apg with BK Ogre in Estonian-Latvian league. — Emiliano Carchia (@Carchia) June 27, 2020

Formé d'abord à North Dakota State College of Science de 2015 à 2017, James Batemon a par la suite pris la direction de l'Université de Loyola Marymount en NCAA1 jusqu'en 2019. Lors de sa dernière année universitaire, il était tout bonnement le meilleur marqueur de son équipe avec une moyenne de 16,4 points, auxquels s'ajoutaient 3,1 passes et 3,6 rebonds. Le natif de Milwaukee, Wisconsin, faisait également parti des tout meilleurs joueurs de sa conférence, pointant à la 8ème place en terme de points inscrits et à la 7ème position en terme de passes distribués. Résultat, James Batemon figurait parmi l'équipe-type de la West Coast Conference en 2018/19.

Fort de ses performances et de ses récompenses, l'américain lance sa carrière professionnelle. Pour cela, il s'envole direction l'Europe et signe son premier contrat au sein de la Ligue réunissant la Lettonie et l'Estonie, avec le BK Ogre. Nom révélateur ? En tout cas, son année rookie se déroule à merveille, entre régularité et confirmation de ses années précédentes. Au finale, il termine la saison avec 17,6 points, 3,9 rebonds et 3,4 passes pour 19,3 d'évaluation de moyenne en 27 minutes de jeu. Là-encore, sa flamboyante moyenne de points lui permet d'être le meilleur de son équipe statistiquement parlant et de se placer 3ème meilleur marqueur du championnat. À noter son match référence en janvier dernier lors duquel James Batemon a inscrit pas moins de 34 points, distribué 5 passes décisives et attrapé 3 rebonds, le tout avec une évaluation s'élevant à 42 en 29 minutes. Véritable leader, scoreur et organisateur de jeu, la JAVCM frapperait un grand coup en s'attirant ses services pour la saison prochaine.

