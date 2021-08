Vichy engage le meneur référencé Corey Fisher

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir engagé les arrières Léopold Delaunay et Thomas Ville sur le poste 2, Vichy vient de trouver son combo-guard (poste 1-2). Il s'agit de Corey Fisher (1,85 m, 33 ans), joueur américano-géorgien (et donc bosman) vu à Fos Provence en Jeep ELITE en 2018-2019. Là-bas, il n'avait joué que 5 matches (10 points à 52,9% de réussite aux tirs, 1 rebond, 3,4 passes décisives et 3,2 fautes provoquées pour 9,6 d'évaluation en 22 minutes), le temps d'assurer une pige médicale.

Autrement, depuis sa sortie de Villanova en 2011, il a évolué dans de grands championnats, tels que les premières divisions turques, espagnoles ou encore la VTB League, passant notamment au Lietuvos Rytas, à Badalone ou encore au Cibona Zagreb. Lors de sa dernière saison, en 2019-2020, le New Yorkais évoluait à l'Ironi Nes Ziona, en Israël, tournant à 13,9 points à 45,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 4,4 rebonds en 31 minutes de moyenne.

« Joueur d’une très solide expérience universitaire et européenne, Corey apportera son leadership au groupe en tant que meneur de jeu, a expliqué son futur entraîneur Guillaume Vizade. Doué sur le pick and roll, adroit de loin et capable de faire vivre la balle, il devrait nous offrir de nombreuses solutions offensives. Après des passages remarqués en Espagne, ACB et en Israël, Winner League, nous sommes très heureux d’accueillir Corey pour la saison 2021/2022. »

Après avoir prolongé Charles-Henri Bronchard et offert un premier contrat professionnel à Mamadou Guissé, avoir engagé Cédric Bah, Léopold Delaunay et Thomas Ville, Vichy continue de constituer son effectif 2021-2022. Il reste un joueur à recruter, sans doute un ailier américain.

L'effectif de Vichy pour la saison 2021-2022 à ce stade :