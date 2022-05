Vichy et Antibes premières équipes en demi-finales, l'ASA et Blois égalisent

PRO B

Crédit photo : JA Vichy

Les matches retour des quarts de finale de playoffs d'accession ont eu lieu ce lundi soir. Deux équipes sont qualifiées aux termes de ceux-ci, la JA Vichy et Antibes. L'Alliance Sport Alsace et Blois, vainueur à l'extérieur, ont pour leur part égalisé. Les gagnant des belles jeudi rejoindront la JAV et les Sharks dans le dernier carré.

Intenable Samir Gbetkom !

Portée par un Samir Gbetkom record (34 points à 8/13 à 3-points), l'équipe de Guillaume Vizade a fait l'écart dès le premier quart-temps (18-8) pour asseoir sa domination sur Saint-Quentin et filer en demi-finales. Pour Antibes, le succès s'est dessiné plus tard, en deuxième mi-temps, avec encore un Tim Derksen complet (15 points à 7/12 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 23 d'évaluation en 29 minutes).

L'Alliance Sport Alsace a également débordé son adversaire en fin de rencontre. Adroite (12/27 à 3-points) à l'image d'Anthony Racine (20 points à 6/10 derrière l'arc) et dotée d'un bon point d'ancrage (15 points à 6/7 et 6 rebonds pour 20 d'évaluation en 19 minutes), la formation de Julien Espinosa a fait tomber le deuxième de la saison régulière.

De son côté, malgré un score relativement serré, l'ADA Blois a fait la course en tête au Colisée, grâce à la maîtrise de son collectif (23 passes décisives pour 8 balles perdues) marquée par la paire arrière Thomas Cornely (12 points à 5/10, 5 rebonds et 8 passes décisives pour 16 d'évaluation en 32 minutes) - Timothé Vergiat (14 points à 4/9 en 21 minutes). Tyren Johnson a été décisif en fin de rencontre des deux côtés du terrain pour mener les Blésois vers la belle.

1/1 L'ADA s'impose ce soir à @ELANCHALON et ramène la série au Jeu de Paume jeudi soir à 20h !



Infos billetterie à venir dans la soirée avec des tarifs exceptionnels pour nos abonnés mais aussi pour le grand public ! #ADABlois #ProB #LNB pic.twitter.com/i1w58e1by4 — ADA Blois Basket 41 (@ADABloisBasket) May 23, 2022

Les résultats des matches retour des quarts de finale de Pro B :