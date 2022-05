Vichy et Gries-Souffel qualifiés pour les playoffs, Tours retourne en Nationale 1

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

La 34e et dernière journée de Pro B a permis à Nancy de valider son titre et son retour en Betclic ELITE, cinq ans après (résumé à lire en cliquant-ici). Derrière, Vichy-Clermont et l'Alliance Sport Alsace sont allés chercher les deux dernières places qualificatives pour les playoffs. Enfin, le promu tourangeau retourne en Nationale 1 masculine, un an après son accession à ce niveau.

