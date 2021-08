Vichy fait venir l'ailier Dominez Burnett

La JA Vichy vient de trouver son ailier. Le club a annoncé dans un communiqué l'arrivée de Dominez Burnett (1,96 m, 28 ans) pour la saison à venir. L'Etasunien débarque en Pro B après une expérience en première division tchèque, où il tournait à 14,3 points, 5,4 rebonds, 3,9 passes décisives et 1,4 interception pour 15,7 d'évaluation en moyenne avec le club de Pardubice. Il rejoint ainsi son compatriote Corey Fisher, signé pour tenir la mène de la JAV.

Après avoir lancé sa carrière lors d'une première expérience à Pardubice en République tchèque, où il a notamment côtoyé un certain Brandon Spearman (ex-Orléans), Burnett a rejoint la Lettonie (champion en 2018), l'Italie (champion de deuxième division avec Trévise) puis la VTB League avec le club de Tsmoki-Minsk. Au terme d'un retour réussi avec la formation de Pardubice, le poste 2 s'apprête à disputer sa première saison en France. Il tentera d'apporter son expérience européenne à la JAV CM, lui qui a joué 28 rencontres de FIBA Europe Cup et 5 matchs de BCL.

"Joueur polyvalent, essentiellement poste 3 ayant la capacité de jouer sur tous les postes extérieurs, Dominez possède une solide expérience en Europe et a déjà remporté le championnat italien (2019) et le championnat letton (2018), décrit son futur entraîneur Guillaume Vizade. Il a prouvé également qu’il pouvait être performant en VTB United League à Tsmoki-Minsk et devrait nous apporter de nombreuses solutions offensives (dans le tir, le jeu de 1 contre 1 et à la passe). Ce qui m’a plu chez lui, c’est son profil physique 1,96 m avec beaucoup de mobilité et d’envergure. Sa capacité à être un bon rebondeur, à pouvoir jouer aussi bien dans le jeu posté que dans le pick and roll et ainsi pouvoir apporter de la complémentarité aux joueurs déjà présents dans l’effectif."