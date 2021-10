Vichy officialise le retour de Jimmy Djimrabaye

La JA Vichy a officialisé le retour de Jimmy Djimrabaye (2,03 m, 29 ans). Remplaçant médical d'Olivier Cortale à Boulazac cet été, il va cette fois remplacer numériquement Charles Henri-Bronchard, mais cette fois pour l'ensemble de la saison 2021-2022 puisque ce dernier est arrêté pour de longs mois.

"Suite à la blessure de Charles-Henri Bronchard, nous nous sommes mis à la recherche d’un joueur JFL, pouvant évoluer sur les postes 4 et 5, explique l'entraîneur Guillaume Vizade. Afin de densifier notre effectif, notre choix s’est porté sur un joueur formé au club et réalisant une bonne carrière professionnelle. Jimmy Djimrabaye présente l’avantage d’être un joueur intense, très impliqué dans le collectif, et d’avoir une forte expérience en LNB. Nous sommes très heureux de retrouver un JFL de qualité dans ces conditions."