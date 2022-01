Vichy plonge Boulazac dans la crise, l'Élan Chalon s'accroche au rythme de Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Après un début de match en faveur du BBD (8-0), la JAV, qui n'avait plus joué depuis 17 jours, a clairement pris le dessus sur des Périgourdins sans solution (notamment en l'absence de Nic Moore et Nicolas De Jong). Dominant dans l'énergie et l'impact physique, l'équipe de Guillaume Vizade a été guidée par Samir Getbkom (qui a profité du forfait de Corey Fisher) pour prendre le large. Les Auvergnats ont contrôlé toute la deuxième mi-temps face à des Périgourdins tristes et sans options. C'est le quatrième revers en quatre rencontres en 2022 pour les hommes de Nikola Antic, qui se réinstalle dans la deuxième partie du classement (7 victoires pour 9 défaites). De son côté, Vichy s'affirme dans le top 8 (8 victoires et 6 défaites).

Chalon et Nancy maintiennent la pression...

Tout en haut du classement en revanche, ca ne faiblit pas. Ou très peu. Le SLUC Nancy pensait (à tort) s'être mis à l'abri suite à son entame de match tonitruante face à Antibes (48-19, 17e minute). Mais les Sharks ont fait le dos rond et ont su revenir progressivement au retour des vestiaires, notamment grâce à son secteur intérieur et Temidayo Yussuf (14 points et 6 rebonds). Sauf qu'en face aussi, il y a une force brute dans la peinture : Stéphane Gombauld provoque 9 fautes au total et termine avec 25 points et 10 rebonds. Suffisant pour permettre à Nancy de s'en sortir (90-76) et de s'accrocher au podium (12 victoires et 5 défaites). Pour Antibes, il y a toujours cette difficulté à enchaîner les matches depuis la fin de l'année 2021 pour prétendre à viser les premières places du classement (5e avec 9 victoires et 7 défaites).

Dans un duel musclé entre l'Elan Chalon et les Béliers de Quimper, c'est l'équipe la mieux classée des deux, Chalon sur Saône qui s'en sort le mieux. Malgré un retour dans le 4e quart-temps (16-26), les coéquipiers d'Antoine Eito (16 points et 11 passes) s'imposent logiquement. Ce dernier a été solide sur la ligne des lancers-francs dans les dernières minutes de la rencontre (85-77). L'Elan Chalon semble désormais lancé sur sa proie, Saint-Chamond.

... Mais le leader ne faiblit pas

Sauf que le SCBVG maintient lui aussi un rythme d'enfer. Malmenés à Tours, les hommes d'Alain Thinet s'en sont remis à leur homme à tout-faire, Mathieu Boyer (25 d'évaluation), qui a mis le dernier tir à 51 secondes de la fin. Avec cette victoire, Saint-Chamond compte toujours deux victoires d'avance sur son dauphine, l'Elan Chalon. Tours, quant à lui, reste dans le top 8 avec un bilan à l'égalité (7-7). Plus d'informations à venir sur ce match dans un article complet sur le site.

Les résultats de la soirée en Pro B ce samedi 29 janvier 2022 :